Exjugador de Grandes Ligas lanza su candidatura al Congreso de los EEUU (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El exjugador de Grandes Ligas y campeón de la Serie Mundial de 2009, Mark Texeira, anunció este jueves su candidatura para el Distrito 21 del Congreso de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El anuncio de Teixeira sigue a la decisión del representante Chip Roy de no buscar la reelección mientras se postula para el cargo de Fiscal General de Texas.

Tras los ideales de Trump

A través de un comunicado, el tres veces All Star estar “listo para ayudar a defender la agenda “América Primero” del presidente Trump, las familias texanas y la libertad individual”.

La carrera está programada para noviembre de 2026, con primarias programadas para marzo. “Como tejano orgulloso y conservador de toda la vida que ama a nuestro país, estoy listo para luchar por los principios que hacen de Texas una nación fuerte y de un Estados Unidos excepcional”, decía la declaración.

Mark Texeira nunca ha trabajado en el sector público, pero, según su anuncio, ha defendido numerosas causas conservadoras desde que se retiró del béisbol. “Se necesita trabajo en equipo para ganar, y estoy listo para ayudar a defender la agenda “América Primero” del presidente Trump, las familias texanas y la libertad individual”.

Sus números

Mark Texeira, de 45 años, jugó 14 temporadas en las Grandes Ligas. Debutó con los Rangers de Texas en 2003 y luego jugó para los Bravos de Atlanta, los Angelinos de Los Ángeles y, sobre todo, los Yankees de Nueva York.

Considerado uno de los mejores bateadores del béisbol, Teixeira ganó tres veces el Bate de Plata y terminó su carrera con un promedio de bateo de .269 y 409 jonrones. Ganó cinco Guantes de Oro y formó parte del equipo campeón de la Serie Mundial de 2009 de los Yankees.