Medvedev se vuelve loco en la primera ronda del US Open por esta razón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El tenista ruso, Daniil Medvedev, tuvo un episodio de furia en su debut y despedida del Abierto de Estados Unidos (US Open) frente al francés Benjamin Bonzi, quien lo venció en cinco largos sets por marcador de 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4. El terrible show se generó debido a una insuperada interrupción en el juego que al final impulsó su remontada.

¿Qué desató la ira?

La explosión de ira de Medvedev llegó en el tercer set cuando el tenista ruso estaba a un juego de perder el partido de primera ronda. Un fotógrafo entró en la pista al pensar que el duelo se había terminado. En ese momento el juez de línea decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque y que, por tanto, el saque fallado no era válido.

La decisión desató la ira del ruso quien le reclamó airadamente al juez de silla y luego se sentó quejándose. Pese a la extraña situación, Medvedev puedo luego remontar el tercer set y evitar la barrida para luego ganar el partido.

Seis minutos de interrupción

Asimismo, el público apoyó al ruso con un gran abucheo contra los jueces del partido. La interrupción que duró un poco más de seis minutos sacó del partido a Bonzi que perdió ese set ante el ruso y el siguiente 6-0.

Pero el francés se supo rehacer en el último set, acabó llevándose el triunfo. Tras el partido, que se alargó durante 3 horas y 45 minutos, Medvedev destrozó su raqueta, descompuesto y sin abandonar la pista.

Tras el partido, Bonzi se mostró perplejo ante el show montado por su rival. "Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos", declaró el francés.

La sanción es inminente

Medvedev seguramente será sancionado por la ATP debido a su reacción, aunque hasta cierto punto justificada. Mientras que según el medio de comunicación estadounidense, The Athletic, señaló que al fotógrafo que generó toda la situación se le retiró la credencial por todo el torneo y fue expulsado del estadio.