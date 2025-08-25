US Open: Carlos Alcaraz no da crédito a la locura de un fan en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz vivió uno de los episodio irreal en una cena informal en Nueva York. En el marco del inicio del US Open, un campeonato que recuerda con mucho cariño; ahora también lo recordará por ser el lugar donde entendió lo que puede llegar hacer un fan por un autógrafo.

El tenista se sorprendió al enterrarse que un fan pagó 222.000 dólares en una subasta privada, por una carta con su autógrafo. Alcaraz incrédulo no lo podía creer: "No puede ser". A lo que además agregó: "Vale como uno de mis coches". Señalaba totalmente alucinado el español.

Esta escena ocurrió antes del inicio del US Open 2025 que arrancó este pasado 24 de agosto en Nueva York. Un torneo que le trae buenos recuerdos a Carlos, fue donde logró su primer Grand Slam, pero además, siempre ha tenido un gran rendimiento en la competición.

¿Qué podemos esperar de Carlos Alcaraz en el US Open 2025?

Carlos Alcaraz llega al US Open 2025 como el número 2 del mundo, y el título del Masters 1000 Cincinnati en su bolsillo. El debut será frente a Reilly Opelka, obligándolo hacer ajustes con su saque desde le primer duelo. Eso sí, su lado del cuadro no debería ofrecerle resistencia.

Daniil Medvedev será su primer gran cruce en 8vos de Final, Ben Shelton en 4tos y Novak Djokovic en Semifinales. El español buscará recuperar el trono neoyorquino que conquistó en 2022 y cada ronda será una batalla táctica, donde intentará llegar en su mejor estado de forma para ganar.

¿Cuál será el primer duelo de Carlos Alcaraz en el US Open?

Carlitos debutará en el US Open 2025 frente al tenista americano Reilly Opelka. Un sacador de gran impacto que regresa de una lesión y tiene hambre de triunfos. El duelo se llevará a cabo este 25 de agosto en el Arthur Ashe Stadium en el último turno nocturno de la competición.