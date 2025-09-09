Fuertes rumores de infidelidad sacuden los fogones de "Top Chef VIP"

Suscríbete a nuestros canales

La competencia de “Top Chef VIP” sigue más fuerte y polémica que nunca, no solo por las eliminaciones de algunos participantes, sino también por un escándalo de infidelidad. Un reportero mexicano asegura que Paco Pizaña habría sido infiel a su pareja Julia Urbini, con la española Cristina Porta.

Gabriel Cuevas es quien ha destapado la tremenda bomba sobre la supuesta ruptura entre el actor y modelo con Julia Rosario Urbini. Recordemos que tras cinco años de relación, la pareja dio el paso a sellar su amor el 11 de agosto de 2023 en la Ciudad de México.

¿Por qué el rumor?

Afirman que la española Cristian Porta es la tercera en discordia en el matrimonio, ya que se han dejado ver muy entregados y con gran química en el programa de Telemundo “Top Chef VIP”, en el que compiten por el jugoso premio de $200.000 en efectivo.

“Resulta ser que Cristina Porta y Paco Pizaña sí tuvieron un amorío dentro de este reality, más bien, fuera de ese reality. Julia fue a Colombia, donde se está grabando el reality y descubrió que Paco le estaba siendo infiel”, comentó el reportero, dejando a los espectadores impactados.

Una opinión muy parecida a la que compartió el pasado domingo 7 de septiembre la modelo Celinee Santos, quien tras su salida del reality de cocina, aseguró que Paco y Cristina son amantes.

“Son amantes, él tiene esposa y ella tiene novio, que fue a Colombia a visitarla y hasta le llevó flores. No se si es un reality de cocina o de amor”, dijo la joven en el show Pica y se Extiende.

Palabras de Pizaña

Hace semanas el modelo había comentado estar presentado diferencias con Julia, por lo que la relación estaba pasando por un momento muy delicado.

“Veníamos arrastrando muchos lastres, muchas cosas. De pronto, se vino un colapso que me tiene tremendamente frustrado porque no puedo hacer nada desde aquí adentro, pero no me voy a ir”, dijo.