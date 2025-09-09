Emblemática actriz mexicana empieza a despedirse de la vida a sus 94 años

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los rostros más bellos del cine mexicano es el de Elsa Aguirre, quien hace pocos días comenzó a decir adiós a la vida a través de una publicación en una de sus redes sociales, la cual abrió para contar su experiencia antes de partir del mundo terrenal.

Conocida por ser parte de la época del “Cine de Oro Mexicano”, la querida actriz reapareció a la vida pública luego de mucho tiempo alejada de los reflectores, ¿el motivo? Para tener el último contacto con sus fanáticos y quienes disfrutaron de sus películas de ataño.

En su juventud se le comparó mucho con María Félix por su belleza indiscutible y por ser una de las figuras más cotizadas de aquellos años.

Elsa Aguirre se despide de la vida

A nada de cumplir 95 años, el próximo 25 de septiembre, Elsa Aguirre creó una página de Facebook para despedirse. "Queridos amigos de la prensa, me da mucho gusto saludarlos. En este tiempo tan interesante de mi vida, porque estoy cerca ya de cumplir los 95 años, decirles que estoy estrenando esta página de Facebook, nueva, Elsa Aguirre", escribió.

Esta iniciativa la tomó como una forma de contar sus experiencias hermosas a lo largo de su vida y las que está teniendo a su edad. "Para platicarles los más que yo pueda de aquí hasta que me vaya, lo más que pueda de mi vida”, dijo.

La emblemática actriz mexicana está residenciada en Cuernavaca, lugar que eligió para retirarse del espectáculo. En medio de una reflexión manifestó que: “Quiera o no siempre estuve sola en la vida”.