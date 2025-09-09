Eurobasket: ¡Primera semifinal definida!

Suscríbete a nuestros canales

Las selecciones de Turquía y Grecia han logrado su boleto a las semifinales, preparándose para una batalla por el título continental que promete ser un verdadero espectáculo. Mientras que Alemania se enfrentará a Eslovenia mañana y Finlandia a Georgia, ya tenemos una semifinal definida.

Turquía supera a Polonia con actuación histórica

La selección turca se ganó su lugar en la siguiente ronda tras una contundente victoria de 91-77 sobre Polonia. El encuentro fue un claro testimonio del talento emergente en el equipo turco, liderado por la actuación histórica de Alperen Şengün, quien se convirtió en el jugador más joven en la historia del torneo en registrar un triple-doble.

Con un juego dominante en ambos lados de la cancha y una ofensiva letal, Turquía demostró que es un contendiente serio al título, desafiando a las potencias tradicionales con su juventud y dinamismo.

Grecia no se queda atrás

Por su parte, el equipo de Grecia hizo lo propio al superar a una combativa Lituania con un marcador de 87-76. El equipo griego mostró una defensa impecable y una mentalidad ganadora que le permitió mantener el control del partido, incluso en los momentos de mayor presión.

El pase de Grecia a las semifinales es una prueba de su fortaleza y su determinación. Ahora, el torneo se prepara para un nuevo capítulo, en el que tanto Turquía como Grecia buscarán seguir adelante en su camino hacia la cima del baloncesto europeo.