¡Histórico! El jugador más joven con un triple-doble en la historia del EuroBasket

El pívot turco Alperen Şengün se ha convertido en el jugador más joven en la historia del torneo en registrar un triple-doble, una hazaña que subraya su estatus como una de las estrellas emergentes del baloncesto mundial.

Con solo 23 años, Şengün hizo historia al finalizar el partido de cuartos de final de Turquía contra Polonia con una línea estadística impresionante: 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Su actuación fue clave para que su selección derrotara a Polonia con un marcador de 91-77 y avanzara a las semifinales del torneo por segunda vez en su historia.

Un club exclusivo que suma a Luka Dončić

El logro de Şengün lo coloca en un club extremadamente exclusivo, ya que se une a un selecto grupo de apenas cinco jugadores que han registrado un triple-doble en la historia del EuroBasket desde que los récords comenzaron a registrarse en 1995.

El turco no solo se une a la lista, sino que lo hace de una manera particular: se convierte en el segundo jugador en este mismo torneo en alcanzar la hazaña, solo días después de que la superestrella eslovena Luka Dončić lo hiciera. Dončić, quien registró 26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias contra Bélgica a principios del torneo, había sido el primero en lograrlo en esta edición.

El desempeño de Şengün reafirma su potencial en la NBA con los Houston Rockets y también se consolida como una de las figuras más dominantes de la selección turca, un verdadero líder en el campo que está llevando a su equipo a alturas inesperadas en el torneo continental.