Edgar Ramírez es rostro de importante casa de moda ¡Orgullo nacional!

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Edgar Ramírez fue seleccionado como el rostro global de la reconocida marca de moda Armani. El tachirense que triunfa en Hollywood, protagonizó un trabajo fotográfico impecable portando prendas clásicas de la marca de lujo fundada en 24 de julio de 1975, en Milán, Italia.

Edgar posando para Armani

Bajo el lente del fotógrafo Gorka Postigo, el artista se dejó ver muy tranquilo, sonriente y posando con mucho estilo para la cámara llevando un conjunto de chaqueta y pantalón en azul.

Todo un derroche de estilo que no solo demuestra la popularidad del criollo en los últimos años, sino también las excelentes campañas que realiza para marcas, las cuales reflejan cómo la actuación y la moda se conectan, con siluetas suaves y texturas refinadas que representan la visión contemporánea de la masculinidad.

Los intensos ojos azules de Ramírez captaron la cámara, con un material audiovisual único que encendió en las redes sociales, de internautas felices por ver a un venezolano deslumbrando en la moda mundial.

Brillando en la moda

En los últimos meses Edgar ha estado muy ocupado trabajando para grandes marcas como BVLGARI, que es una de las famosas por sus glamurosas joyas de piedras preciosas, relojes de lujo, perfumes y artículos de piel.

También posó muy elegante y masculino para la revista Vogue, quien en sus páginas resaltó el gran trabajo del actor con la película francesa “Emilia Pérez”.