El increíble viaje de Edgar Ramírez a un especial lugar que considera su hogar

Edgar Ramírez es un apasionado de viajar y conocer nuevos destinos, no solo por trabajo, sino también para coleccionar momentos especiales que comparte con sus seguidores en Instagram. Recientemente el actor, posteó imágenes de su travesía por Venecia, Italia.

Derroche de estilo

Un carrusel de imágenes repletas de estilo, lujo y belleza por parte del tachirense de 48 años, presumiendo los lugares mágicos y arquitectura increíble que visitó.

Igualmente, el recordado Cacique de la novela de Venevisión “Cosita Rica”, se mostró con un estilo muy juvenil y fresco de camisa blanca, jean y lentes negros.

En otras imágenes se mostró más casual con un blazer en azul y camisa de rallas muy al estilo de la hermosa ciudad ubicada en el noreste de Italia, conocida por sus góndolas, canales, palacios renacentistas y góticos.

Agradecimientos

“Venecia me abrió sus puertas en la colección Flora, mi hogar en la laguna. Gracias Gioele y Heiby por recordarme que una ciudad realmente vive en su gente. En la delicadeza de los detalles, en el diálogo entre arte y la hospitalidad que abraza”, escribió en su perfil de la camarita.

Hasta el momento la publicación tiene 76,5 mil me gusta y múltiples comentarios de cariño y halagos para el criollo que ha logrado triunfar en la gran pantalla de Hollywood.

Hoy Edgar vive un momento increíble en su carrera, ser productor y narrador de la película “Aún es de noche en Caracas”, estrenada el pasado 4 de septiembre de 2025.