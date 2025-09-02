¡Mejor que Jokic! Luka Doncic domina a placer el Eurobasket con alucinantes registros

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic es una de los principales atracciones en la presente edición del Eurobasket. La superestrella de Los Angeles Lakers se encuentra liderando a la selección de Eslovenia, que busca dar el golpe entre los mejores equipos en el mencionado torneo.

Previo a su compromiso contra Israel, el escolta viene de comandar el primer triunfo de los eslovenos en la competición. El equipo le pasó por encima a Bélgica gracias a una presentación inolvidable de 'Luka Magic', que se convirtió en apenas el quinto jugador de la historia en conseguir triple-doble, logrando este hito con 26 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes.

Esa desempeño superlativo de Doncic consolidó lo que está haciendo una participación memorable en el Eurobasket con su selección. Aunque se encuentra en temporada baja de la NBA, el jugador ha mostrado que está en perfectas condiciones físicas y deja la vara alta en lo puede ser su próxima actuación en el mejor baloncesto del mundo con los Lakers.

Luka Doncic domina a placer el Eurobasket

La figura de Eslovenia está dominante la mayoría de los apartados individuales en esta primera parte del certamen. Antes de disputarse la jornada de este martes 2 de septiembre en el Eurobasket, el guardia estaba en la cima en las estadísticas de puntos, asistencias, recuperaciones y eficiencia.

Si hablamos en números, Doncic aparece en la cúspide con 33.0 unidades por partido, 9.7 habilitaciones, 3.3 robos, y 37.0 en eficiencia en tres presentaciones. Pese a su increíble desempeño, Eslovenia acumula récord negativo de una victoria y dos reveses en sus primeros duelos y se encuentra en peligro de quedar eliminado en la fase de grupos en el vigente torneo.