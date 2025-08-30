Eurobasket 2025: Luka Doncic pierde nuevamente ¿Ya está eliminado?

Suscríbete a nuestros canales

La Eslovenia de Luka Doncic cayó por segunda vez al hilo en el inicio del Eurobasket 2025. El seleccionado campeón en 2017 perdió en esta oportunidad frente a su similar de Francia por marcador de 103-95, marcando con esto un arranque de 0-2 para los de Doncic.

¿Ya está eliminado Doncic?

Si bien el inicio del torneo es bastante negativo para el combinado esloveno, hay que recordar que los grupos del Eurobasket están conformados por seis equipos. En estos momentos Eslovenia marcha quinta en la tabla de su grupo con récord de 0-2 y un diferencial de -18.

Esto quiere decir que de momento el seleccionado de Luka Doncic está fuera de puestos de clasificación, pero aun le restan tres compromisos para poder mejorar su récord y clasificarse a octavos de final. Por detrás del conjunto de Luka Doncic todavía se ubica el combinado de Islandia con registro de 0-2 y -19 en diferencial de puntos.

¿Qué partidos le restan a Luka Doncic?

El estelar jugador esloveno viene de anotar 39 puntos contra Francia, pero le fueron insuficientes, principalmente por la mala defensa de los de Doncic que permitieron más de 100 unidades.

Ahora Eslovenia deberá mostrar una mejor cara en los tres compromisos que le quedan en caso de que quiera avanzar a la siguiente ronda. Estos duelos son: