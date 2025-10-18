¡Atención! Revelan la causa de muerte de reconocido boxeador inglés

Suscríbete a nuestros canales

Tras darse la noticia de su sensible fallecimiento hace más de un mes, esta semana se dio a conocer la causa de la muerte del excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton, quien fue encontrado ahorcado en su domicilio, según se informó el jueves a un tribunal forense.

El reconocido boxeador de 46 años fue encontrado "inconsciente" por su representante, Paul Speak, la mañana del 14 de septiembre en su domicilio de Hyde, Gran Manchester, según se informó al Tribunal Forense de Stockport.

Los detalles se dieron a conocer durante una breve audiencia de 10 minutos, durante la cual Alison Mutch, forense principal de Manchester South, abrió la investigación sobre la muerte del popular exboxeador, que fue aplazada hasta el 20 de marzo.

"La causa provisional de la muerte es ahorcamiento", declaró Mutch.

Se informó al tribunal que Hatton fue visto por última vez por su familia el 12 de septiembre, cuando parecía estar "bien".

Pero en la mañana del 14 de septiembre, después de que Hatton no asistiera a un evento como se esperaba, su representante llegó a su casa para llevarlo al aeropuerto de Manchester y tomar un vuelo a Dubái.

La familia de Hatton insistió en que el excampeón mundial se encontraba "en un buen momento", un padre y abuelo cariñoso que tenía planes para el futuro, incluyendo las maletas preparadas para una pelea de regreso en Dubái en diciembre.