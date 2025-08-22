¿Quiénes son los rivales de Luka Doncic en el Eurobasket 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La joven estrella de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, tiene un nuevo reto junto a su país de cara al Eurobasket 2025, volver a subir al podio en esta competición tras no lograrlo en las últimas dos ediciones.

Su debut como figura de Eslovenia en el escenario internacional, en 2017, fue por la puerta grande. No en vano, Doncic fue parte importante del primer campeonato de su nación en esta competición, a sus apenas 18 años, cuando era jugador del Real Madrid.

Una tarea difícil mas no imposible

De acuerdo con el más reciente Power Ránking compartido por FIBA, que tomando en consideración estadísticas y predicciones del Big Data, el conjunto esloveno es uno de los 10 favoritos a ganar esta edición del torneo FIBA europeo.

Uno de los factores que juegan a favor de los dirigidos por Aleksander Sekulic, son los rivales que deberán enfrentar en la primera fase de la competencia (grupo D); este quinteto chocará ante Francia, Israel, Bélgica, Islandia y Polonia (que será la sede de estos juegos).

Para avanzar, deberá finalizar esta Fase de Grupos entre los 4 mejores equipos de este grupo y dependiendo de su posición se cruzará ante el 1ero (si queda de cuarto en su grupo), 2do (de tercero), 3ero (segundo) o 4to (primero) del grupo C.

De tal forma, el conjunto esloveno se estaría midiendo a uno de los 4 mejor posicionados del grupo compuesto por España, Grecia, Italia, Georgia, Bosnia Herzegovina y Chipre.