MLB: Dodgers se acercan a otra Serie Mundial en una década dominante

Dodgers de Los Ángeles ha sostenido una narrativa ganadora durante toda la década. Con figuras estelares, profundidad en el roster y consistencia competitiva, son parte de la tradición de la postemporada. Su presencia en octubre es una costumbre para un equipo dominante.

Dodgers, desde 2020, han ganado dos Series Mundiales y disputado múltiples finales de Liga Nacional. En 2025, lideran la Serie de Campeonato 3-0 y están a una victoria de alcanzar su tercera Serie Mundial en seis temporadas. El dato confirma la dinastía angelina.

La identidad de la franquicia de Los Ángeles es clara, invertir de manera sostenida en un modelo que se basa en el dinero. Desarrollan peloteros, pero no terminan siendo los líderes de sus equipos. El modelo Dodgers ha triunfado en una era marcada por los contratos diferidos.

Dodgers de Los Ángeles y el modelo que los llevó a una dinastía

Dodgers de Los Ángeles han construido su dinastía con un modelo que combina inversión agresiva y visión deportiva. Contrataron a Betts desde Boston, sumaron a Freeman desde Atlanta y convencieron a Ohtani de cruzar la ciudad; no compran talento, lo integran a un proyecto.

La llegada de Yamamoto, Sasaki, Snell y Glasnow refuerza una estructura que seduce por su ambición y estabilidad. Los peloteros no solo firman por dinero, firman por ganar. La afición los respalda y los resultados lo validan. En 2025, el proyecto Dodgers luce muy fuerte.

Dodgers de Los Ángeles 3-0 vs Cerveceros de Milwaukee

Dodgers de Los Ángeles están a punto de asistir a su tercera Serie Mundial en los últimos 6 años. Se ha convertido en un equipos de postemporada y los resultados los favorecen. Su última victoria contra Cerveceros de Milwaukee lo dejan a un paso de la tierra prometida.

De hecho, Shohei Ohtani tendrá la tarea de lanzar en el Juego 4 de la Serie de Campeonato, para asegurar su lugar en la Serie Mundial 2025. Lo que ha construido este proyecto de Dodgers, es contar con una as para cada juego y un poder ofensivo imparable.