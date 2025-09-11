MLB: Mookie Betts iguala marca inédita en su carrera de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Mookie Betts es de los peloteros más completos en los últimos años en Grandes Ligas. Su defensa, su contacto y poder lo colocan en la cúspide de los talentos actuales. De hecho, igualó una de sus marcas más raras, cosa que solo él podría tener en Dodgers de Los Ángeles.

Betts en la victoria 9-0 de Dodgers contra Rockies de Colorado registró: 5 turnos, 1 anotada, 4 hits, 1 doble, 1 jonrón, 5 impulsadas. Una actuación soberbia de un pelotero que se ve sólido con su juego. De hecho, igualó una marca que solamente él podría tener en Las Mayores.

Mookie entró en los libros de historia al conectar el grand slam número 22 con cuenta de 3-0. Siendo además el único que tiene dos grand slams con esa cuenta en la historia de la MLB. La primera vez que lo hizo fue el 7 de agosto de 2023, con lo que iguala la marca más extraña de su carrera.

¿Cuántos juegos de 4+ hits tiene Mookie Betts en su carrera?

Mookie Betts se ha convertido en uno de los peloteros más letales de los últimos 10 años en Grandes Ligas. La última actuación con Dodgers de Los Ángeles fue sensacional: 4 hits con doble y jonrón incluido es solo parte de la narrativa que el jugador poco a poco ha construido.

En su carrera ya tiene 29 partidos de 4+ hits, 18 con Medias Rojas de Boston y 11 con Dodgers; una marca impresionante para un jugador que ya no cuenta con la potencia de antaño; pero que lo contrarresta con una visión en el plato, que lo ayuda a dar el batazo en la situación adecuada.

Jonrones de Mookie Betts en juegos de 4+ hits

Los juegos de Mookie Betts con 4+ hits, generalmente vienen acompañados de cuadrangulares. De hecho, de esos 29 juegos con 4 hits o más registra 17 con jonrones, pero es que 10 de esos encuentros tiene 2+ cuadrangulares. Números sensacionales para un jugador que ha marcado la pauta del beisbolista completo.