La maldición de la novena entrada para los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles se han convertido en el primer equipo en la historia de la MLB en perder dos "no-hitters" en la novena entrada, en un lapso de solo tres juegos. Este doloroso suceso ha conmocionado al mundo del béisbol, dejando a la afición y a los analistas con una mezcla de incredulidad y asombro.

Detalles de la doble angustia

El primer incidente ocurrió el pasado sábado, 6 de septiembre, en Baltimore. El estelar lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto estaba teniendo una actuación magistral contra los Orioles de Baltimore, con solo dos outs por conseguir en la novena entrada para completar un juego sin hits. Sin embargo, el campocorto Jackson Holliday conectó un jonrón solitario que no solo rompió el no-hitter, sino que también inició un rally de cuatro carreras que le dio la victoria a los Orioles por 4-3, en una de las derrotas más devastadoras en la historia reciente de los Dodgers.

Apenas dos juegos después, el pasado lunes, 8 de septiembre, en Los Ángeles, la historia se repitió de manera casi idéntica. El lanzador abridor Tyler Glasnow y el relevista Blake Treinen habían mantenido a raya a los Rockies de Colorado durante ocho entradas sin permitir un solo hit. El intento de no-hitter combinado llegó a la novena entrada, pero el bateador Ryan Ritter conectó un doble en el primer turno al bate, rompiendo la magia. Aunque los Dodgers lograron ganar el partido por 3-1, el sabor agridulce de perder el "no-hitter" en el último momento se mantuvo.

Un récord inesperado

La probabilidad de que esto ocurriera es astronómicamente baja, y el hecho de que ambos sucesos ocurrieran en tan poco tiempo ha dejado a la comunidad del béisbol atónita. Para los Dodgers, este récord inusual servirá como un doloroso recordatorio de una semana en la que la victoria estuvo tan cerca, y a la vez tan lejos. A pesar de estos tropiezos, el equipo se mantiene en la contienda por el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional, pero el fantasma de los "no-hitters" perdidos en la novena entrada sin duda los perseguirá por un tiempo.

