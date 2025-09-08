Los Angeles Dodgers coleccionan particular registro en la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no han dominado como se esperaba en la presente temporada de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers se han mantenido sobre las expectativas con el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, protagonizando una gran batalla con los San Diego Padres por el banderín.

El equipo de Shohei Ohtani viene de despedir una terrible semana en esta recta final de Las Mayores. Pese a que se quedaron con el triunfo (5-2) ante los Orioles de Baltimore, la novena de Dave Roberts cayó en cinco de los seis compromisos que participaron en la última semana.

Su inestable presentación en el último mes de la campaña regular no permitió que se alejaran de su más cercano perseguidor en la cúspide del Oeste en el viejo circuito. El pitcheo estuvo realmente destacable, ya que no permitieron más de cinco rayitas en cinco duelo, sin embargo la ofensiva solo pudo anotar más de cinco carreras en dos partido, quedándose con el lauro en uno de ellos (Baltimore Orioles).

El particular registro de Los Angeles Dodgers desde julio

Desde el 4 de julio, los Dodgers han anotado un total de 225 carreras, lo que refleja una ofensiva constante y productiva. Este rendimiento al bate muestra que el equipo ha sido capaz de generar oportunidades y mantener presión sobre los lanzadores rivales, incluso en tramos complicados del calendario.

Sin embargo, en ese mismo período, la franquicia de Los Angeles también han permitido 230 carreras, de acuerdo con Codify, lo que indica problemas en el pitcheo y, posiblemente, en la defensa. Esta cifra sugiere que, aunque la ofensiva ha sido efectiva, el cuerpo de lanzadores no ha estado al mismo nivel, permitiendo más carreras de las que se anotan. Esta diferencia negativa puede explicar algunas derrotas ajustadas y señala una necesidad urgente de ajustes en el bullpen o en la rotación abridora si el equipo quiere mantenerse competitivo rumbo a la postemporada de MLB.