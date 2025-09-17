Shohei Ohtani el primero en la historia de MLB en lograr esta hazaña (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este sábado el quincuagésimo (50) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Filis de Filadelfia. Compromiso que se llevó a cabo en “Chávez Ravine” casa del conjunto californiano.

El nipón alcanza el hito de los 50 jonrones por segunda campaña de manera consecutiva. Asimismo, se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en conectar 50 jonrones y registrar 50 ponches como lanzador en una sola temporada.

Adicionalmente, está a solo seis impulsadas de las 100, marca que alcanzaría por tercera ocasión y segunda seguida.

El batazo de Shohei Ohtani

El batazo de Ohtani llegó en la parte baja de la octava entrada, en su quinto turno del compromiso, ante los lanzamientos del derecho David Robertson. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carreras por cuatro (4) a favor del conjunto visitante.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala cero buenas, Robertson lanzó un cutter de unas 90 millas por hora en la zona interna del homeplate, pitcheo que Ohtani no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 113.4 millas por hora y recorrió 430 pies de distancia.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .282, con 1039 hits, 275 jonrones y 661 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .282/.395/.611 (Avg/Obp/Slg); en 571 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 161 imparables, 50 cuadrangulares, anotado 136 e impulsado 94. Ha recibido 105 boletos y se ha ponchado en 173 ocasiones.