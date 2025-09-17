Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este martes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 16 de septiembre, se efectuó una extraordinaria jornada en Las Mayores, la cual contó con desafíos electrizantes y ante los recientes resultados, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones en las distintas divisiones y en la intensa lucha por el comodín.

Los Marineros de Seattle sumaron su décimo triunfo al hilo y se mantiene por encima de los Astros de Houston en la cima de la división Oeste en la Liga Americana.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (91-61)

Mets de Nueva York (78-73)

Marlins de Miami (71-80)

Bravos de Atlanta (69-83)

*Nacionales de Washington (62-90)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (92-59)

Cachorros de Chicago (85-64)

Rojos de Cincinnati (75-76)

Cardenales de San Luis (74-78)

*Piratas de Pittsburgh (65-87)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (84-67)

Padres de San Diego (82-69)

D-Backs de Arizona (77-75)

Gigantes de San Francisco (75-76)

*Rockies de Colorado (41-110).

Comodín

Cachorros de Chicago (+9.0) Padres de San Diego (+4.0) Mets de Nueva York - D-Backs de Arizona (1.5) Rojos de Cincinnati (3.0) Gigantes de San Francisco (3.0).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (89-62)

Yankees de Nueva York (84-67)

Medias Rojas de Boston (82-69)

Rays de Tampa Bay (73-78)

Orioles de Baltimore (71-80)

División Central

Tigres de Detroit (85-66)

Guardianes de Cleveland (79-71)

Reales de Kansas City (75-76)

*Mellizos de Minnesota (66-85)

*Medias Blancas de Chicago (57-95)

División Oeste

Marineros de Seattle (83-68)

Astros de Houston (83-69)

Rangers de Texas (79-73)

Atléticos de Oakland (71-80)

Angelinos de Los Ángeles (69-82)

Comodín

Yankees de Nueva York (+2.0) Astros de Houston (0-5 Medias Rojas de Boston (-) Guardianes de Cleveland (2.5). Rangers de Texas (3.5).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.