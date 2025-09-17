MLB

Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este martes (+comodín)

Por Meridiano

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 01:13 am

Los Marineros de Seattle acumulan 10 triunfos en fila y se aferran a la cima de su grupo

Durante este martes, 16 de septiembre, se efectuó una extraordinaria jornada en Las Mayores, la cual contó con desafíos electrizantes y ante los recientes resultados, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones en las distintas divisiones y en la intensa lucha por el comodín.

Los Marineros de Seattle sumaron su décimo triunfo al hilo y se mantiene por encima de los Astros de Houston en la cima de la división Oeste en la Liga Americana.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • +Filis de Filadelfia (91-61)
  • Mets de Nueva York (78-73)
  • Marlins de Miami (71-80)
  • Bravos de Atlanta (69-83)
  • *Nacionales de Washington (62-90)

División Central

  • +Cerveceros de Milwaukee (92-59)
  • Cachorros de Chicago (85-64)
  • Rojos de Cincinnati (75-76)
  • Cardenales de San Luis (74-78)
  • *Piratas de Pittsburgh (65-87)

División Oeste

  • Dodgers de Los Ángeles (84-67)
  • Padres de San Diego (82-69)
  • D-Backs de Arizona (77-75)
  • Gigantes de San Francisco (75-76)
  • *Rockies de Colorado (41-110).

Comodín

  1. Cachorros de Chicago (+9.0)
  2. Padres de San Diego (+4.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. D-Backs de Arizona (1.5)
  5. Rojos de Cincinnati (3.0)
  6. Gigantes de San Francisco (3.0).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (89-62)
  • Yankees de Nueva York (84-67)
  • Medias Rojas de Boston (82-69)
  • Rays de Tampa Bay (73-78)
  • Orioles de Baltimore (71-80)

División Central

  • Tigres de Detroit (85-66)
  • Guardianes de Cleveland (79-71)
  • Reales de Kansas City (75-76)
  • *Mellizos de Minnesota (66-85)
  • *Medias Blancas de Chicago (57-95)

División Oeste

  • Marineros de Seattle (83-68)
  • Astros de Houston (83-69)
  • Rangers de Texas (79-73)
  • Atléticos de Oakland (71-80)
  • Angelinos de Los Ángeles (69-82)

Comodín

  1. Yankees de Nueva York (+2.0)
  2. Astros de Houston (0-5
  3. Medias Rojas de Boston (-)
  4. Guardianes de Cleveland (2.5).
  5. Rangers de Texas (3.5).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.

