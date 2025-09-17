Así está la tabla de posiciones tras la jornada de este martes (+comodín)

Durante este martes, 16 de septiembre, se efectuó una extraordinaria jornada en Las Mayores, la cual contó con desafíos electrizantes y ante los recientes resultados, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones en las distintas divisiones y en la intensa lucha por el comodín.
Los Marineros de Seattle sumaron su décimo triunfo al hilo y se mantiene por encima de los Astros de Houston en la cima de la división Oeste en la Liga Americana.
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (91-61)
- Mets de Nueva York (78-73)
- Marlins de Miami (71-80)
- Bravos de Atlanta (69-83)
- *Nacionales de Washington (62-90)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (92-59)
- Cachorros de Chicago (85-64)
- Rojos de Cincinnati (75-76)
- Cardenales de San Luis (74-78)
- *Piratas de Pittsburgh (65-87)
División Oeste
- Dodgers de Los Ángeles (84-67)
- Padres de San Diego (82-69)
- D-Backs de Arizona (77-75)
- Gigantes de San Francisco (75-76)
- *Rockies de Colorado (41-110).
Comodín
- Cachorros de Chicago (+9.0)
- Padres de San Diego (+4.0)
- Mets de Nueva York -
- D-Backs de Arizona (1.5)
- Rojos de Cincinnati (3.0)
- Gigantes de San Francisco (3.0).
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (89-62)
- Yankees de Nueva York (84-67)
- Medias Rojas de Boston (82-69)
- Rays de Tampa Bay (73-78)
- Orioles de Baltimore (71-80)
División Central
- Tigres de Detroit (85-66)
- Guardianes de Cleveland (79-71)
- Reales de Kansas City (75-76)
- *Mellizos de Minnesota (66-85)
- *Medias Blancas de Chicago (57-95)
División Oeste
- Marineros de Seattle (83-68)
- Astros de Houston (83-69)
- Rangers de Texas (79-73)
- Atléticos de Oakland (71-80)
- Angelinos de Los Ángeles (69-82)
Comodín
- Yankees de Nueva York (+2.0)
- Astros de Houston (0-5
- Medias Rojas de Boston (-)
- Guardianes de Cleveland (2.5).
- Rangers de Texas (3.5).
+=Equipo clasificado a playoffs
*= Equipo eliminado.