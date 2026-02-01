LVBP: Jesús Sucre confía en llevar la final de regreso a Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

Ya no hay margen de error para Caribes de Anzoátegui, quienes están en la obligación de forzar esta final a un séptimo juego para tener posibilidades de alzar el título de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Pero para ello, el equipo necesita que sus figuras más experimentadas, como Jesús Sucre, den su mejor versión tanto ofensiva como defensivamente.

Sucre tiene claro cuál es el objetivo colectivo de Caribes

Para la jornada de este domingo, la Tribu debe ganar sí o sí a Navegantes del Magallanes si quieren mantenerse con vida. Obviamente ese es el objetivo principal del equipo, pues su intención es regresar al Chico Carrasquel para apoyarse en el calor de su fiel fanaticada en los restantes compromisos de la final.

"La meta es conseguir la victoria el día de hoy para regresar a nuestra casa. Lamentablemente las cosas no nos han salido muy bien como esperábamos, pero para nadie es un secreto que vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de obtener esa victoria el día de hoy que es importante", comentó Jesús Sucre a las cámaras de Meridiano.

Asimismo, el veterano receptor también resaltó la gran labor del manager Asdrúbal Cabrera a lo largo de toda esta campaña, ya que gracias a su gestión los orientales han tenido un año lleno de grandes resultados.

"Asdrúbal (Cabrera) es tremenda persona. La hermandad que tengo con él es bastante grande. Creo que ha hecho un trabajo excepcional este año, llevando hasta la final a un equipo que daban por eliminado el primer día. Todo eso es parte fundamental de que estemos en la final", finalizó.