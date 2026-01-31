LVBP: Leandro Cedeño busca convertirse en el refuerzo más productivo de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Con unos Navegantes del Magallanes muy cerca de alzar el título de la temporada 2025-2026 de la LVBP, varios peloteros aparecen como posibles candidatos a ser el MVP de la gran final, como por ejemplo Leandro Cedeño. Sin embargo, todavía faltan par de victorias sobre Caribes de Anzoátegui para que eso sea una realidad.

Cedeño, un refuerzo de lujo para Magallanes

Pero independientemente de quién sea el nuevo monarca de la pelota venezolana, lo cierto del caso es que el oriundo de Guatire ha tenido un desempeño fenomenal tanto en el Round Robin como en la final, y eso nadie lo puede negar. De hecho, cabe mencionar que gracias a esa entrega es que muchos fanáticos del conjunto carabobeño desean que la organización lo adquiera de Leones del Caracas.

Previo al choque de este sábado, Leandro Cedeño está a muy poco de convertirse en el refuerzo más productivo de Navegantes del Magallanes en una final. Y es que tanto hoy como el próximo domingo, el Estadio José Bernardo Pérez estará pendiente de sus turnos al bate para atestiguar una proeza.

Hasta la fecha, el jardinero de 27 años acumula siete carreras impulsadas (cuatro en el juego 3 y tres en el juego 1). En caso de sumar un par más superará la marca que dejó en la 2001-2002 José Nieves, como el refuerzo con más remolcadas de la Nave en finales.

Números de Leandro Cedeño en la final 2025-2026 de la LVBP