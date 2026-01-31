Yohander Méndez y Ángel Cuenca: el duelo monticular que definirá el rumbo de la final

Suscríbete a nuestros canales

La lucha por el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no da tregua. Tras el reciente triunfo de Caribes de Anzoátegui, la serie se encuentra 2-1 a favor de los Navegantes del Magallanes. Con el impulso anímico de haber descontado, la "Tribu" viajará a territorio enemigo para intentar igualar las acciones, mientras que la "Nave" buscará poner la serie en punto de mate ante su afición.

El cuarto compromiso de esta vibrante final contará con la transmisión de Meridiano Televisión y se llevará a cabo este sábado 31 de enero en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, hogar del conjunto filibustero.

Duelo de estrategias en el montículo

Aunque ambas novenas han mantenido hermetismo sobre sus abridores oficiales, los reportes indican un duelo de brazos de alto calibre. Se prevé que el mánager magallanero confíe en la experiencia del zurdo Yohander Méndez, mientras que el alto mando de Caribes apostaría por el derecho Ángel Cuevas para buscar el empate en la serie.

Ángel Cuenca: la esperanza aborigen

El derecho Ángel Cuevas viene de un 2025 de menos a más. Durante la temporada regular, registró dos victorias y una derrota con una efectividad de 6.23. En 26 episodios de labor, permitió 32 imparables y 18 carreras limpias, otorgando nueve boletos y recetando 12 ponches, dejando un WHIP de 1.58.

Sin embargo, su verdadera transformación llegó en el Round Robin, donde se convirtió en una pieza dominante:

Logró récord de 2-0 .

. Exhibió una excelente efectividad de 2.81 .

. En 16 entradas, apenas permitió 9 hits y mejoró su WHIP a un sólido 0.81, demostrando que sabe crecerse en momentos de presión.

Yohander Méndez: la garantía de la "Nave"

Por el lado eléctrico, el zurdo Yohander Méndez buscará imponer su jerarquía en casa. En la ronda regular, Méndez tuvo una actuación equilibrada con marca de 1-1 y una efectividad de 4.26 en cuatro aperturas, acumulando 14 ponches en 12.2 innings.

Al igual que su rival, Méndez apretó el brazo en el Round Robin, dejando números que invitan al optimismo en Valencia:

Récord de 1-0 en tres inicios.

Una brillante efectividad de 1.69 .

. Aunque permitió 12 hits en 10.2 episodios, su capacidad para resolver situaciones de apremio fue clave para mantener su promedio de carreras limpias bajo.

El escenario está servido para un duelo táctico donde cada pitcheo contará. ¿Podrá Cuevas silenciar el José Bernardo Pérez o será Méndez quien ponga a Magallanes a un paso del trofeo?