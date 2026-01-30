LVBP: Leandro Cedeño hace historia en la final con los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Las finales están hechas para los peloteros capaces de crecer bajo presión. En la actual serie final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes han encontrado ese perfil en un bateador que ha sabido responder cuando más se necesita, convirtiéndose en uno de los protagonistas ofensivos más importantes de estos primeros juegos.

Se trata de primera base y jardinero Leandro Cedeño, que en el choque del jueves 29 de enero en Valencia fue una clara muestra de ello. Ante Caribes de Anzoátegui, la ofensiva turca tuvo un protagonista indiscutible a pesar de la derrota.

Leandro Cedeño - LVBP

El inicialista de 27 años firmó una actuación contundente al irse de 4-2, con dos cuadrangulares, par de carreras anotadas y cuatro impulsadas. Si bien es cierto que no fue suficiente para ganar el tercero de la serie, lo llevó a inscribir su nombre en los libros de récords del circuito venezolano.

Con esos batazos, llegó a tres jonrones en la serie y pasó a formar parte del reducido grupo de 18 peloteros que han logrado esa cifra en una sola final de la LVBP y, por si fuera poco, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el MVP, siempre y cuando la nave turca pueda quedarse con el título.

Asimismo, el registro adquiere mayor relevancia al revisar los antecedentes recientes. En toda la historia de estas instancias, apenas siete jugadores han logrado conectar cuatro jonrones en una misma final, siendo Willians Astudillo el más reciente en lograrlo.

Más allá de los datos históricos, el rendimiento de Cedeño representa una respuesta directa a la confianza que la organización naviera depositó en él como refuerzo para la postemporada y, si se mantiene este nivel desde la caja de bateo, tendrán altas posibilidades de alcanzar tan ansiado trofeo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.