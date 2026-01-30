LVBP: Hernán Pérez revivió a Caribes con otro batazo clave en finales

Suscríbete a nuestros canales

Hay final en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En un juego que era clave, Caribes de Anzoátegui volvió a la vida en la ciudad de Valencia, al derrotar de buena manera a Navegantes del Magallanes, por pizarra de 9-7, aprovechando los desaciertos de un bullpen filibustero que había estado prácticamente intraficable hasta el momento.

En ese sentido, una de las grandes figuras de Caribes en este triunfo fue un toletero que ya está acostumbrado a ser decisivo en instancias finales: Hernán Pérez. El utility criollo ha sido una pieza fundamental para la "Tribu" todo el año, y en este tercer juego conectó un batazo que fue totalmente clave para el triunfo, y que podría llegar a cambiar el rumbo de la serie.

Hernán Pérez al rescate

Magallanes comenzó el encuentro al ritmo al que ha acostumbrado en esta Serie Final. En el cuarto episodio, la "Nave" fabricó tres rayitas, lo que les dio la ventaja, gracias a que el abridor, Enmanuel De Jesús, estaba intratable. Sin embargo, todo cambió de manera drástica en la alta del quinto episodio.

Con turnos inteligentes y bien trabajados, los orientales empataron rápidamente el encuentro, lo que le dejó un turno vital a Hernán Pérez, quien con Carlos Mendoza en base, conectó un cuadrangular imponente por todo el jardín izquierdo, para así traer dos carreras a la registradora y darle la ventaja a Anzoátegui.

Este batazo de vuelta completa es el cuarto que conecta Pérez en series finales en su carrera en Venezuela, cifra con la que supera a nombres de la talla de Andrés Galarraga, Jesús Guzmán, José Castillo o Edgardo Alfonzo. Además, terminó siendo un estacazo vital para el triunfo, por lo que podría ser el batazo que reviva las esperanzas de la "Tribu".