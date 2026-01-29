Béisbol de alto nivel sin costo: confirman acceso gratuito a la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

La organización de la Serie de las Américas de Béisbol Gran Caracas 2026 anunció este jueves 29 de enero una noticia que entusiasma a todo el país: el acceso a los estadios para este torneo regional será totalmente gratuito. La decisión busca garantizar que el público pueda colmar las tribunas en esta segunda edición del certamen, que se celebrará del 5 al 13 de febrero.

Compromiso con la logística y el espectáculo

La confirmación llegó de la mano del ministro de Deporte, Franklin Cardillo, durante una mesa de trabajo con el comité organizador. En este encuentro se ajustaron los últimos detalles operativos para recibir a las delegaciones internacionales.

"El propósito es asegurar que todas las selecciones cuenten con las condiciones ideales para su llegada y estadía", señalaron las autoridades. Entre los puntos clave analizados se encuentran el plan de transporte para los equipos, la agilización de los procesos de visado para los deportistas y los estrictos protocolos de seguridad que se implementarán en ambas sedes.

Béisbol para todos en sedes de Grandes Ligas

El aspecto más destacado de la reunión fue el carácter social del evento. Al decretar la entrada libre, el gobierno nacional busca fomentar el disfrute de las familias venezolanas y asegurar un ambiente vibrante en los dos escenarios de primer nivel que albergarán la competencia:

Estadio Monumental Simón Bolívar (La Rinconada): Con capacidad para 40,000 espectadores , será el escenario principal.

Estadio Jorge Luis García Carneiro (Macuto): Un diamante a orillas del mar con aforo para 14,300 aficionados, que funcionará como subsede de lujo.

Calendario y formato de competición

La Serie de las Américas contará con la participación de siete naciones: Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y el anfitrión, Venezuela. El torneo se desarrollará bajo un formato de "todos contra todos", con un total de 21 encuentros en la primera fase (14 juegos en Caracas y 7 en La Guaira).

El calendario de la fase final quedó definido de la siguiente manera:

12 de febrero: Semifinales entre los cuatro mejores clasificados.

13 de febrero: Partido por el tercer lugar y la Gran Final para definir al campeón de América.

Esta iniciativa gratuita representa una oportunidad única para ver en acción a talentos emergentes y figuras consagradas del Caribe y el Cono Sur, consolidando a Venezuela como una de las plazas más apasionadas por el béisbol en todo el continente.