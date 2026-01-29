¿Qué equipos han desperdiciado una ventaja de 2-0 en finales de la LVBP?

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves podría ser decisiva en la final de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que Navegantes del Magallanes podría poner en jaque a Caribes de Anzoátegui con una tercera victoria, aunque también hay probabilidades de que los orientales reaccionen y descuenten la desventaja.

Sea el resultado que sea, lo cierto del caso es que el Estadio José Bernardo Pérez presenciará al menos dos encuentros llenos de intensidad y emociones, donde uno buscará coronarse campeón, mientras que el otro espera apelar por una heroica remontada.

Magallanes y un terrible precedente

Si tomamos en cuenta las últimas 20 temporadas de la LVBP, solo en cuatro ocasiones el equipo que inició la fase final con dos victorias terminó desperdiciando la ventaja. Justamente, Navegantes del Magallanes protagonizó dos de esas situaciones, por lo que deberán ser muy precavidos para que eso no se repita.

Y es que en las temporadas 2009-2010 y 2015-2016, la Nave triunfó en los dos primeros juegos contra Leones del Caracas y Tigres de Aragua, respectivamente. Sin embargo, sus rivales le dieron vuelta a las cosas para dejarlos con amargos subcampeonatos.

A pesar de eso, Magallanes pudo superar ese precedente al aplicarle la misma fórmula a Caribes de Anzoátegui, quienes comenzaron la final 2021-2022 con par de alegrías. Pero al final, la Nave se impuso con autoridad en los siguientes duelos para alzar su decimotercer título de la LVBP.

El último equipo en desperdiciar una ventaja de 2-0 en una final fueron los Bravos de Margarita, en la 2024-2025. En aquel entonces, los insulares no lograron mantener su gran ritmo y vieron cómo los Cardenales de Lara se titularon luego de seis careos.