Así están los números ofensivos de Magallanes y Caribes en la final 2025-2026 de la LVBP

La temporada 2025-2026 de la LVBP está en su fase final, y ya es cuestión de muy pocas jornadas para saber quién será el nuevo monarca de la pelota venezolana. Hasta los momentos, Navegantes del Magallanes tiene todo el viento a su favor luego de imponerse en los dos primeros juegos sobre Caribes de Anzoátegui.

Altibajos en la ofensiva de Magallanes y Caribes

El primer careo de la final fue una demostración de poder por parte de los filibusteros, ya que no bajaron el pie del acelerador para derrotar por 12 a 4 a la Tribu. Si bien ambos conjuntos supieron batearle a los lanzadores rivales, para el segundo choque las cosas cambiaron y la pizarra apenas señaló un 3 a 1, con un duelo de pitcheo como punto más resaltante.

Del lado de los Navegantes del Magallanes, las figuras más ofensivas se reparten entre cinco peloteros. Por un lado, Eliézer Alfonzo Jr., Carlos Sepúlveda, y Renato Núñez son los que más hits han conectado con 3 cada uno. A su vez, Leandro Cedeño y Tucupita Marcano comandan al equipo en cuanto a carreras impulsadas, también con tres cada uno.

Números ofensivos de Navegantes del Magallanes en los dos primeros juegos de la final

21 hits

4 dobles

3 jonrones

15 carreras impulsadas

12 ponches recibidos

20 corredores dejados en base

Por su parte, Caribes de Anzoátegui continúa sin reaccionar del todo con el madero, algo que necesitan aplicar a más tardar este jueves por la noche para no quedar contra la pared. Respecto a sus peloteros más ofensivos, Hernán Pérez es el líder en hits con cinco, mientras que Balbino Fuenmayor acumula tres carreras remolcadas.

Números ofensivos de Caribes de Anzoátegui en los dos primeros juegos de la final