LVBP: Sandy León demuestra ser un amuleto para Magallanes

Durante gran parte de la temporada, Navegantes del Magallanes ha tenido un receptor totalmente fijo, que ha sabido mejorar de enorme manera y llevar a los lanzadores a buen puerto: Eliézer Alfonzo Jr. Sin embargo, para esta Final, el manager Yadier Molina ha decidido apostar por la experiencia y la sabiduría de un jugador que ha esperado pacientemente por sus oportunidades: Sandy León.

A pesar de iniciar casi siempre desde el banco, León entró en múltiples ocasiones a lo largo del año a fungir como receptor en los innings finales de los compromisos, especialmente en postemporada. El buen trabajo realizado, aunado a su experiencia invaluable, lo ha llevado a ser el catcher titular en lo que va de Final.

Y es que no es para menos. Sandy León es un careta con 13 años de experiencia en MLB, y campeón de Serie Mundial en 2018. Estos galones han quedado plasmados en el diamante, ya que el zuliano ha logrado manejar con éxito al pitcheo filibustero en estos dos primeros juegos de la serie, para convertirse en una pieza vital para Yadier Molina.

Sandy León, el amuleto magallanero

En los dos primeros compromisos de la Gran Final ante Caribes de Anzoátegui, Sandy León ha sido el receptor titular de la "Nave", y los números hablan por sí solos. En 18 innings detrás del plato, León ha guiado al pitcheo eléctrico a permitir tan solo cinco carreras, lo que deja una efectividad colectiva sensacional de 2.50.

El careta oriundo de Maracaibo no ha cometido errores en estos dos juegos, y además, tiene par de asistencias en primera base, por lo que defensivamente ha sido todo un baluarte para los suyos.

Pero no todo es con la mascota. Con el bate, Sandy León tiene par de inatrapables, un doble, una impulsada y una anotada, además de un boleto, lo que le deja promedios sólidos de .286/.333/.429/.762 en lo que va de Final. Si juntamos sus números y añadimos su liderazgo y su experiencia, podemos entender las razones que lo han llevado a ser protagonista en la serie decisiva.