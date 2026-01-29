Esto dice Ángel Reyes tras escalar en el renglón de jonrones en finales con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Ángel Reyes comenzó la final de la presente temporada, tal como terminó la de la zafra 2021-2022; tras conectar un inmenso vuelacercas en la jornada de ayer que le permitió escalar en el ranking de cuadrangulares de por vida en finales con los Navegantes del Magallanes.

A pesar de que el jardinero, está disputando su primera temporada siendo parte de la franquicia "Eléctrica", en aquella instancia decisiva de hace cuatro zafras, estuvo como refuerzo y eso lo está llevando a ponerse a la par de grandes leyendas turcas.

Ángel Reyes casi la saca del estadio:

Aunque el choque ya estaba prácticamente definido, en el último tramo, Reyes se encontró con un recta vendida de J.C Ramírez y conectó un kilométrico estacazo de vuelta completa, que de no ser por una valla publicitaria, se iba del estadio por el jardín izquierdo.

Tras ese jonrón, Ángel indicó que lo más importante fue que se quedaron con la victoria, para picar adelante en esta serie decisiva.

Ángel Reyes se acerca a Pablo Sandoval:

Si a su reciente cuadrangular, se le suman los tres que sacó en la final 2021-2022, da un total de cuatro batazos de vuelta completa en instancias decisivas con Magallanes y se colocó solamente a dos del líder histórico, Pablo Sandoval (6).

"No me imaginé estar en esa lista, siendo esta mi segunda final con Magallanes. Contento de estar entre esos nombres que son leyendas aquí en Venezuela y poner el mío ahí, ces gratificante", destacó el jardinero de los carabobeños.

A esta final todavía le restan, como mínimo, dos desafíos y Reyes podría empatar o superar a nombres emblemático, como: Endy Chávez, Luis Raven, Robinson Chirinos y "Kung Fu Panda".

Máximos jonroneros de Magallanes de por vida en finales: