Yanquiel Fernández fuera del roster de 40: Una decisión inesperada de los Rockies

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado han sacudido su estructura de cara a la próxima campaña al colocar este miércoles para asignación al jardinero cubano Yanquiel Fernández.

De acuerdo con la información oficial de Major League Baseball (MLB), la organización tomó esta drástica medida debido a la necesidad urgente de liberar espacio en su roster de 40 jugadores. Aunque Fernández es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del equipo, el "roster crunch" invernal ha forzado a la gerencia de las Rocosas a tomar esta difícil decisión.

Un debut de claroscuros en las Mayores

Yanquiel Fernández, de 23 años, cumplió el sueño de debutar en la Gran Carpa el pasado 2 de julio de 2025 frente a los Astros de Houston, tras haber sido llamado al equipo grande apenas dos días antes. Sin embargo, su primera experiencia en el máximo nivel fue un reto constante.

Durante su estancia en MLB, participó en 52 compromisos, dejando una línea ofensiva de .225/.265/.348. En 138 turnos al bate, el antillano conectó 31 imparables, incluyendo cuatro cuadrangulares y cinco dobletes, con 11 carreras impulsadas. El dato que más pesó en su contra fue la alta tasa de ponches, acumulando 44 en su corto paso por el equipo grande, lo que evidenció la necesidad de un mayor ajuste ante el pitcheo de élite.

El contraste: Su dominio en las menores

A pesar de sus dificultades en Grandes Ligas, los números de Fernández en las sucursales de Colorado cuentan una historia muy distinta. En 2025, el jardinero fue una pieza fundamental para los Albuquerque Isotopes (Triple-A), donde demostró por qué era catalogado como el quinto mejor prospecto de la organización.

En 64 juegos en Triple-A, Fernández bateó para un sólido .284/.347/.502 con 13 jonrones. Lo más impresionante de su paso por las menores fue su disciplina en el plato, manteniendo un porcentaje de ponches de apenas el 14%, una cifra que contrasta drásticamente con lo visto en su pasantía por la MLB. Esta diferencia sugiere que el talento está presente, pero que el jugador aún requiere tiempo de maduración.

Parte de una generación histórica para Cuba

El ascenso de Fernández en 2025 no fue un hecho aislado, sino parte de un hito para el béisbol de su país. Se convirtió en el pelotero cubano número 29 en ser llamado a las Mayores durante esa temporada, uniéndose a una destacada camada de compatriotas como el receptor Edgar Quero y el jardinero Víctor Mesa Jr.

Firmado originalmente en 2019 con un bono de 295,000 dólares, Fernández ha sido proyectado durante años como un baluarte de poder para el equipo del Viejo Circuito, con el potencial de establecerse como el dueño definitivo de la pradera derecha en el Coors Field.

¿Qué sigue para Yanquiel Fernández?

Al ser colocado para asignación (DFA), el futuro del cubano entra en una fase de incertidumbre. En los próximos días, los Rockies podrían intentar cambiarlo a otra organización o pasarlo por la lista de waivers.

Dada su juventud, su poder natural y sus excelentes registros en Triple-A, es muy probable que otro equipo de la liga reclame su contrato, viendo en él un diamante en bruto que podría explotar con una nueva oportunidad. Si nadie lo reclama, Colorado podría enviarlo de vuelta a las ligas menores, aunque ya fuera del roster protegido de 40.