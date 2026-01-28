Maikel García lanza fuego a Tiburones tras MVP de Alcides Escobar en la LIDOM

Suscríbete a nuestros canales

Alcides Escobar se coronó campeón en el Caribe, pero no con Tiburones de La Guaira y lejos de Venezuela, tras convertirse en monarca como pieza clave con Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Luego de la nueva conquista del campocorto venezolano, Maikel García volvió a criticar el desempeño de la gerencia del mencionado equipo en la presente temporada en la LVBP.

El tercera base de Kansas City Royals, quien también vio acción en el circuito con los guairistas, no perdió tiempo para recordar la presentación de los directivos de la franquicia durante la ronda regular del béisbol profesional. El "Barrendero" considera que usaron de mala manera al experimentado infielder, resaltando que participó en varios juegos como bateador designado.

En su actuación en la final de la pelota dominicana, Escobar dejó su huella como antesalista tanto defensivamente como bateador, donde se terminó llevándose los honores como MVP de la serie contra Toros del Este. El "Sabanero Mayor" no fue tomado en cuenta para el Round Robin en Venezuela y decidió probar nuevos horizontes en la pelota caribeña con el Escogido.

Maikel García ataca nuevamente a Tiburones

Uno de los más afectado de la eliminación temprana de La Guaira fue Maikel García, que terminó explotando en redes sociales sobre las decisiones que tomó la gerencia y parte de los directivos de la organización durante la actual campaña de la LVBP.

Alcides (Escobar) jugando tercera de calidad sin ser su posición, pero la gerencia de Tiburones bajó y lo puso como bateador designado", criticó el bigleaguer de Kansas City.

Con la esta reacción, García da a entender que el equipo tuvo las herramientas suficientes para acceder a la siguiente ronda en la presente temporada, pero un mal manejo en cuanto a los peloteros que tenían disponibles, incluyendo a Escobar, quien se encamina a disputar la Serie del Caribe 2026.