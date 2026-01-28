LVBP: Yadier Molina le "debía" una Final al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició de buena manera para Navegantes del Magallanes. Con una sobresaliente actuación ofensiva, y con un bullpen clínico y certero, los filibusteros se impusieron en Puerto La Cruz ante Caribes, por pizarra de 12-4.

El equipo dirigido por Yadier Molina se apoyó en una maravillosa actuación de su toletería, que conectó 16 imparables y fabricó 12 rayitas, para superar con comodidad a la "Tribu" desde el segundo inning y nunca soltar esa ventaja.

Antes del compromiso, precisamente el manager boricua había atendido a los medios de comunicación, y en sus declaraciones expuso las que para él son las claves que debe aplicar el equipo eléctrico para alzarse con su corona número 14 en esta final ante el conjunto oriental.

Las claves del Magallanes de Yadier

Primero, Yadier Molina inició sus declaraciones resaltando al buen rival que tienen al frente, uno que está llamado a brindar una dura pelea. "Por alguna razón estos dos equipos están en la Final. Tienen bateo, tienen pitcheo y un buen grupo. Nostros confíamos en nuestro talento, y va a ser una serie súper buena", comentó.

Además, el dirigente boricua explicó la sorpresiva decisión de darle la oportunidad a Ronnie Williams, refuerzo tomado por la "Nave" para la Final, de ser el abridor del primer juego. "Ronnie Williams siempre ha sido abridor. No lo ha hecho esta temporada, pero él siempre está preparado. Confío en lo que estamos haciendo", detalló.

Por otro lado, Yadier Molina reveló lo especial que es para él alcanzar la Final con Magallanes, en su segunda experiencia dirigiendo al equipo. "Es una experiencia súper buena, me siento bendecido de llevar esta camisa en el pecho. La debía (llegar a la Final), la vez pasada nos quedamos cortos", señaló.

Finalmente, el "Marciano" destacó la que para él ha sido la clave del resurgir magallanero en esta zafra. "A veces cuando estás en el último lugar la mentalidad está en que no podemos. Cuando cambias esa mentalidad a un sí podemos y vas paso a paso, ya ves lo que pudimos hacer. Eso fue lo que hicimos".