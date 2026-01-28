Ángel Reyes quiere otro campeonato con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes picaron adelante en la Gran Final de la temporada 2025-2026, tras imponerse con autoridad 12 carreras por 4 a Caribes de Anzoátegui y uno de los protagonistas en este encuentro, fue Ángel Reyes, quien conversó previo al duelo en exclusiva con la marca Meridiano.

Reyes no había podido batear en todo el compromiso, sin embargo, se encargó de colocar la "guinda al pastel" con un kilométrico cuadrangular ante J.C. Ramírez, que estuvo a punto de irse del estadio por el jardín izquierdo.

Ángel Reyes confía en su equipo:

Lo primero que destacó Ángel, fue el envión anímico que trae la Nave, tras la increíble seguidilla de siete lauros seguidos que consiguieron en la parte final del todos contra todos y considera que deben dar el último golpe.

"En los últimos días (del Round Robin) el equipo dio el todo por el todo, creo que merecíamos estar en esta final y ahora, a darlo todo, para lograr el título", mencionó Reyes.

Así lo siente ahora como miembro de Magallanes:

Un dato curioso, es que este jardinero fue parte de la plantilla turca que se coronó en la campaña 2021-2022, justamente contra la novena oriental y de hecho, dio el bambinazo que marcó la diferencia en el séptimo desafío. No obstante, en aquella ocasión jugó como refuerzo y ahora es parte de la franquicia de Magallanes, viviendo la energía con ellos desde el inicio de la zafra.

Sobre lo que significa esta serie decisiva, Ángel destacó que siempre habrá expectativa, sin embargo, los "Filibusteros" mantienen la misma mentalidad de los últimos encuentros, donde no se rinden ante ninguna circunstancia. "Hay que mantenerse enfocado desde el primer hasta el último inning", resaltó.

Para concluir, Reyes habló sobre la importancia de todo lo que ha inculcado el manager Yadier Molina al equipo, ayudándoles a sacar todo el potencial a cada uno de los peloteros.