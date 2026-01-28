LVBP: Magallanes impone su autoridad sobre Caribes y sella su primera victoria de la final

Suscríbete a nuestros canales

El primer juego de la final 2025-2026 de la LVBP tiene nombre y apellido: Navegantes del Magallanes. Y es que los dirigidos por el manager Yadier Molina desplegaron lo mejor de su arsenal ofensivo, pues derrotaron con pizarra de 12 a 4 a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Un Magallanes imponente de principio a fin

Las acciones comenzaron de la mejor manera para el conjunto carabobeño, pues concretaron tres rayitas en el mismo primer inning. El responsable no pudo ser otro que Leandro Cedeño, quien disparó un cuadrangular con dos compañeros en circulación.

No obstante, la respuesta de los orientales no se hizo esperar. En la parte baja, Balbino Fuenmayor remolcó dos con un sencillo al jardín central, mientras que Herlis Rodríguez igualó el marcador con otro imparable productor.

Acto seguido, la Nave volvió a la carga con más anotaciones para tomar una mayor ventaja. En el segundo, Wilfredo Tovar aportó otra con un rodado de out, lo que dejó servido -minutos después- un gran escenario para que Carlos Sepúlveda pegara un doble impulsor de dos carreras.

Pero Magallanes no quitó el pie del acelerador. Y es que mientras Sandy León impulsó una con elevado de sacrificio en el tercer episodio; los bates de Rougned Odor, Renato Núñez y José Gómez colaboraron con más rayitas en el sexto.

Respecto a la Tribu, lograron cortar su sequía ofensiva en la baja del sexto. El encargado fue, una vez más, Balbino Fuenmayor con otro oportuno indiscutible para que Carlos Mendoza pisara el home.

Ya en la alta del noveno, Ángel Reyes terminó de certificar el triunfo de la Nave con un soberano batazo que aterrizó en lo más alto del jardín izquierdo, llevándose consigo a Odor hasta el plato.

Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui se verán las caras en el juego 2 de la gran final este miércoles, 28 de enero, otra vez en el Chico Carrasquel. Dicho compromiso contará con la transmisión de Meridiano Televisión.