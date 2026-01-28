LVBP: Balbino Fuenmayor destaca las claves para que Caribes triunfe en la final

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel abrió sus puertas en la noche de este martes para el primer duelo de la gran final de la LVBP. Allí, Balbino Fuenmayor y los Caribes de Anzoátegui tratarán de hacer valer su localía para imponerse a los Navegantes del Magallanes, un rival que han sabido derrotar a lo largo de esta temporada 2025-2026.

Sin ansiedades ni presiones en Caribes

Previo a la voz de playball, Balbineitor habló para las cámaras de Meridiano sobre el valor de esta nueva final no solo para él, sino para la organización oriental y su fiel fanaticada. Y es que todos han vivido un año de ensueño, en el que la veteranía ha sabido guiar a la juventud para alcanzar el éxito. Una de esas claves tiene que ver con la mano del manager Asdrúbal Cabrera.

"Hay que darle mucho mérito a Asdrúbal (Cabrera) por todo el gran trabajo durante la temporada. Estamos muy contentos y no nos sentimos con presión, porque hemos disfrutado del Round Robin y ahora haremos lo mismo en la final", comentó.

Para Balbino Fuenmayor esta será una nueva final a su historial con Caribes, y como líder de esa tribu su objetivo pasará por demostrar serenidad ante cualquier situación de juego. De hecho, confesó que en instancias finales como la actual no hay que sentir ansiedad o presión, sino más bien enfocarse en disfrutar el momento.

"En las finales hay que disfrutar el momento, no tratar de hacer cosas de más, tomar todos los turnos por igual para aportarle al equipo, el pitcheo y la defensa también tienen que mezclarse para que todo salga bien. En nombre de Dios buscaremos el quinto título para la fanaticada anzoatiguense", finalizó.