LVBP: Balbino Fuenmayor: El rey de Caribes va por la cuarta corona

Suscríbete a nuestros canales

La final de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no solo enfrentará a dos equipos que han generado un impacto significativo en los últimos años, sino que también pondrá en primer plano a un nombre que ya es sinónimo de consistencia y jerarquía en temporada regular y Round Robin.

Entre los peloteros que disputarán la serie final, hay uno que destaca por encima del resto cuando se habla de experiencia ganadora y presencia en finales. Su presencia en la caja de bateo no solo es una garantía de carreras para su equipo, sino que es un dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Ese jugador es el bateador designado y primera base de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, quien ha sabido construir una carrera marcada por el éxito colectivo, resaltando siempre en lo individual.

En un escenario donde la presión es máxima, su trayectoria lo convierte en una referencia obligatoria dentro del clubhouse y en el terreno de juego, especialmente cuando cada turno puede definir un campeonato en la pelota criolla.

Balbino Fuenmayor – Finales LVBP

Balbino Fuenmayor llega a la final 2025/2026 de la LVBP con credenciales que pocos pueden igualar. En nueve años de experiencia en postemporada, ha levantado tres títulos de campeón, convirtiéndose en el jugador con más trofeos ganados entre todos los protagonistas de esta serie final.

Por si fuera poco, su legado no se queda allí. El actual MVP de la temporada regular 2025/2026 también ostenta el récord de más finales disputadas (6) entre los jugadores que verán acción en estas instancias en una de las ligas invernales más importantes de este deporte.

Con seis finales en su historial, el pelotero de 36 años vuelve a decir presente en el momento más importante del calendario, reafirmando su condición de toletero de confianza en los años decisivos de Caribes de Anzoátegui y ya forma parte de los mejores bateadores de su historia.

Su impacto va más allá de los números. En cada postemporada, Balbino ha sido una pieza clave tanto por su producción ofensiva como por su liderazgo dentro del roster, por lo que contar con un jugador acostumbrado a finales representa una ventaja innegable.

Finalmente, mientras la LVBP se prepara para coronar a un nuevo campeón en la temporada 2025/2026, Balbino Fuenmayor vuelve a escribir su nombre en la historia. No solo como protagonista de la final, sino como el jugador con más títulos y más finales disputadas entre quienes lucharán por el trofeo, consolidando su lugar entre los grandes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.