LVBP: ¿Favoritos? Magallanes se refuerza con el mejor lanzador de Cardenales

Magallanes reemplazó a José Marco Torres, quien fue tomado como refuerzo desde los Leones del Caracas durante el Round Robin

Martes, 27 de enero de 2026 a las 08:41 am
Después de la escogencia de Ronnie Williams en la draft de adiciones para la Gran Final contra Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes no perdieron el tiempo para reforzar su rotación y consolidar su candidatura al título en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los bucaneros recibieron una noticia poco alentadora al confirmarse que no podrán contar con el lanzador zurdo José Marcos Torres, quien presenta molestias en el hombro de lanzar. Esta baja representa un golpe para el cuerpo técnico, tomando en cuenta la importancia del serpentinero dentro del staff de pitcheo en esta etapa decisiva. No obstante, el equipo reaccionó con rapidez para cubrir su ausencia.

Para suplir la salida de Torres, la organización que dirige Yadier Molina decidió inscribir al también zurdo Adrián Almeida, quien viene de ser el mejor abridor de Cardenales durante la presente temporada y uno de los más dominante en el reciente Round Robin de la pelota criolla, luciendo estadísticas de dos victorias, 17 ponches, tres boletos, seis carreras limpias, WHIP de 1.20 y una efectividad de 2.95 en 18.1 entradas lanzadas.

Adrián Almeida refuerza a Magallanes

La llegada de Almeida le da a Magallanes una pieza de experiencia y consistencia en la rotación, además de sumar profundidad a un cuerpo de lanzadores que busca mantenerse sólido en momentos clave. Sobre este movimiento, el gerente deportivo Federico Rojas Zabolotnyj destacó la versatilidad del nuevo refuerzo.

El rol de Almeida en estos últimos años ha sido como abridor y allí seguramente va a aportar, pero recientemente tuvo un muy buen relevo frente a nosotros y él está dispuesto, por supuesto, a colaborar en eso si es necesario", dijo el gerente en el anuncio del serpentinero zurdo, que puede ser uno de los abridores para la final o salir desde el bullpen.

