LVBP: ¿Quién fue el bate más letal de Caribes frente a Magallanes en el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Los Caribes de Anzoátegui cerraron un Round Robin de ensueño para clasificar a la gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP, y a falta de muy pocos juegos tienen todas las herramientas necesarias para alzar el título. Sin embargo, el camino no será nada sencillo, ya que enfrente tendrán a unos siempre temibles Navegantes del Magallanes.

Pero aunque se trata de un rival que pudo superar adversidades durante la fase semifinal, y que además igualó el primer lugar de la tabla con marca de 10-6, la Tribu logró imponerse a la Nave con autoridad a lo largo de dichas instancias. Al final conquistaron triunfos en tres de los cuatro compromisos, donde la figura de Hernán Pérez se erigió como el más productivo.

Hernán Pérez, el dolor de cabeza del Magallanes

El de Caripito aterrizó en Caribes de Anzoátegui con la misión de inyectarle más experiencia al roster y guiar a los más jóvenes con su liderazgo. Esas claves se han mantenido hasta el día de hoy, sin mencionar que su aporte con el madero fue crucial en el Round Robin, en especial contra la Nave.

Y es que Hernán Pérez la vio clarita antes los lanzadores de Navegantes del Magallanes. En los cuatro compromisos tomó 18 turnos al bate y disparó ocho hits, con dos jonrones y un doble, además que remolcó cuatro carreras y anotó otras cinco.

Es así como el conjunto filibustero deberá tener mayor precaución con él en las próximas jornadas. Recordemos que la final iniciará en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, un lugar donde el de Caripito se ha crecido con su ofensiva.

Números de Hernán Pérez en el Round Robin de la 2025-2026