LVBP: Magallanes vs Caribes: El esperado reencuentro de los colosos en la Gran Final

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se prepara para vivir una serie de alto voltaje que despierta la nostalgia y la pasión de la fanaticada. Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui se verán las caras nuevamente para definir al campeón, reeditando la electrizante final de la temporada 2021-2022. Aquella batalla, que se extendió hasta el máximo de siete encuentros, vio como los filibusteros alzaron el trofeo en el Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Este año, La Tribu quiere que el final sea distinto.

Los rostros de la revancha: Quiénes repiten

Lo que hace que esta serie sea aún más fascinante es la presencia de protagonistas que vivieron en carne propia la tensión de 2022. Aunque los rosters han evolucionado, ambas escuadras mantienen una columna vertebral de guerreros que saben lo que es jugar bajo la presión de una final entre estas dos divisas.

Por el lado de los Navegantes del Magallanes, la rotación y el bullpen cuentan con piezas de experiencia probada. Yohander Méndez, el zurdo que ha sido emblema de la organización, regresa a la lomita con la misión de repetir sus actuaciones dominantes. Junto a él, el relevista Enderson Franco se mantiene como un brazo de confianza para los momentos de apremio, recordando su rol crucial en el título obtenido hace un lustro. En aquella ocasión, Ángel Reyes vistió el uniforme eléctrico en calidad de refuerzo, pero ahora, ya es miembro de la tripulación del mánager Yadier Molina y contribuirá una vez más con su ofensiva para la causa bucanera.

El cambio de bando: El factor Carlos Pérez

Uno de los condimentos más picantes de esta final es el caso de Carlos Pérez. El receptor, que fue pieza clave para que Magallanes alzara el trofeo en 2022, ahora viste el uniforme de Caribes de Anzoátegui. Su conocimiento del rival y su capacidad ofensiva lo convierten en la "ley del ex" más peligrosa de la serie.

Por su parte, la Tribu mantiene a sus estandartes ofensivos intactos. El slugger Balbino Fuenmayor, capitán emocional de Anzoátegui, buscará cambiar la historia esta vez. Lo acompañan el experimentado receptor Jesús Sucre, el jardinero Herlis Rodríguez, el infielder Carlos Mendoza y el zurdo Liarvis Breto, quienes formaron parte de aquel equipo que se quedó a las puertas de la gloria.

Como otro condimento especial, quien es ahora el mánager de Caribes, Asdrúbal Cabrera, también fue parte del roster de los orientales en aquella final. El ex big leaguer estuvo involucrado en un error garrafal en la segunda base que le terminó costando el campeonato a Caribes en aquella ocasión.