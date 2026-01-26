LVBP: ¿Continuará César Izturis al mando de Cardenales para la temporada 2026-2027?

Suscríbete a nuestros canales

Con la final de la temporada 2025-2026 de la LVBP ya definida, los demás equipos participantes comienzan a enfocarse en lo que serán meses de trabajo previo a la 2026-2027. Uno de esos son los Cardenales de Lara, quienes al parecer tendrían definido si su manager César Izturis continuará o no al frente del equipo.

Izturis irá por otro gran año con Cardenales

En su primer año como dirigente en la pelota venezolana, el estratega larense elevó el vuelo de los pájaros rojos al primer lugar de la tabla de posiciones de la ronda regular. De hecho, gracias a ese gran rendimiento colectivo fue que obtuvo cuatro votos para el premio al Manager del Año, finalizando en el tercer lugar con 28 puntos.

En lo que respecta al Round Robin, los crepusculares no corrieron con la misma fortuna. Y es que de las siete derrotas que sufrieron, cuatro fueron de manera insólita ante Navegantes del Magallanes, ya que todas ellas fueron a través de remontadas en los últimos innings. De esa manera quedaron un juego por debajo de los dos finalistas de esta campaña.

Pero a pesar de que no se consiguió el objetivo de alcanzar la tercera final consecutiva, la gerencia de Cardenales de Lara no dudó en darle el voto de confianza al trabajo de César Izturis, por lo que será nuevamente el manager para la venidera zafra 2026-2027 de la LVBP.

"Estamos contentos con él. Un manager en su primera experiencia en esta liga y termina primero, es algo que se debe reconocer, de verdad. Vamos a contar con él para la próxima temporada. Está muy comprometido con el equipo", comentó José Yépez, encargado de las operaciones deportivas de los crepusculares, al periodista Carlos Valmore Rodríguez.

Es así como Izturis continuará la misma línea que ha ejercido la organización crepuscular con sus últimos managers (José Moreno, Carlos Mendoza, y Henry Blanco) al recibir el apoyo para continuar al frente del equipo.