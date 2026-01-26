LVBP: ¿Está dispuesto Magallanes a jugar la Final en Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

Contra viento y marea, Magallanes logró la gran hazaña. Luego de llegar a estar con récord de 12 triunfos y 20 derrotas en la ronda regular, y de iniciar la postemporada con marca de un triunfo y cinco caídas, el equipo de Yadier Molina demostró ser la definición de la palabra "resiliencia", para clasificar a su primera final en cuatro años.

Además, "La Nave" logró sellar esta gesta en territorio visitante, ya que fungió como local en el Estadio Monumental de Caracas, casa de los Leones. Si bien los eléctricos se sintieron como en casa, con una asistencia formidable de público, no deja de ser raro para la organización jugar fuera del José Bernardo Pérez.

De hecho, luego del encuentro, el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, declaró que la Liga tiene pensado proponerle a Magallanes jugar un encuentro de la Final en Caracas. Sin embargo, esta idea no parece causarle mucha emoción a Federico Rojas, gerente filibustero.

Magallanes quiere quedarse en Valencia

En declaraciones para la prensa luego de la clasificación del Magallanes, Federico Rojas Zabolotnyj, gerente del Magallanes, habló sobre la posibilidad de jugar en Caracas durante la Final, algo que en principio, no parece agradarle demasiado al equipo turco.

"Creo que va a ser muy difícil. En tema logístico sería hasta un poquito sinsentido. Ha sido un buen termómetro esto (jugar en Caracas), pero a nosotros nos corresponden esos tres juegos allá en Valencia", expresó Rojas.

Además, el directivo de "La Nave" también resaltó que la situación también pasa por no minimizar a la fanaticada de Valencia. "También es un respeto para la afición de Valencia, que ha sido criticada, pero respondió. Terminó mejorando la asistencia promedio este año, y el juego ante Cardenales fue impresionante, más de 13.000 aficionados. También esto es para ellos", sentenció.