Este será el calendario de la final entre Caribes y Magallanes

Los finalistas de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se definieron recientemente y ya se conoce el calendario oficial de la instancia decisiva, que iniciará el próximo martes, 27 de enero.

Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes son los dos conjuntos que quedan en la pelea por el título y ambos tendrán que adaptarse a un calendario que se vio obligado ser modificado, en comparación al método tradicional.

El calendario de la final entre Caribes y Magallanes tendrá esta modificación:

Aunque de igual manera se efectuarán los dos primeros desafíos en el feudo del equipo que haya culminado en primer lugar, en este caso los orientales. luego tres en fila en la casa del otro conjunto y en caso de ser necesario, regresarían nuevamente al mismo recinto de los juegos 1 y 2 respectivamente.

La diferencia es, que no habrá dos días de descanso, sino uno en toda la serie, motivado al ajuste súbito que tuvo el calendario, para llegar a tiempo a la Serie de Las Américas. Esto quiere decir, que se jugarán los primeros tres choques de forma corrida y posteriormente, descansarán una jornada, para jugar los que sean necesarios de allí en adelante sin parar.

Este será el calendario de la final de la LVBP: