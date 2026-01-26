¿Cuándo y dónde comienza la final de la LVBP entre Caribes y Magallanes?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se definió la gran final de la presente temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de que los Navegantes del Magallanes se convirtieran en el segundo equipo clasificado y ahora, es importante saber ¿Cuándo y dónde comenzará la instancia decisiva?

Los "Eléctricos" se medirán a la novena de Caribes de Anzoátegui, quienes habían asegurado su cupo hace tres jornadas, en una final que se repetirá por primera ocasión desde la campaña 2021-2022.

¿Cuándo y dónde inicia la final de la LVBP?

A pesar de que las dos organizaciones (Caribes y Magallanes), cerraron la semifinal con el mismo récord 10-6, en esta ocasión salió favorecido el conjunto oriental, debido a que fueron los primeros en llegar a 10 lauros y eso les da la ventaja de localia. Aunado a eso, podrán escoger primeros en el draft de adición.

Esto quiere decir, que la serie decisiva del presente torneo comenzará en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, a partir del martes, 27 de enero, al mejor de siete encuentros.

Caribes busca la revancha:

Por un lado, Magallanes buscará repetirle la dosis a Caribes de su más reciente instancia decisiva y por otro, los orientales quieren tomar revancha, tras perder aquella final de la zafra 2021-2022 en el séptimo desafío.

En aquella ocasión, Caribes igualmente tuvo más juegos siendo home club y no le sacó provecho.