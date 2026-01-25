LVBP: ¿Cuántas veces se han enfrentado Magallanes y Caribes en la final?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha sido escenario de rivalidades intensas, pero pocas tan significativas como la que han construido Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui cuando se han cruzado en instancias decisivas del Round Robin.

Cada vez que estos dos equipos han coincidido en una final, el resultado ha quedado grabado en la memoria de los aficionados. No solo por quién se ha quedado con el título, sino por cómo ha sido el desarrollo de cada uno de los juegos.

Aunque no se trata del duelo más frecuente en una serie final de la LVBP, sí es uno de los más equilibrados y cargados de dramatismo en las últimas décadas.

Magallanes y Caribes – finales LVBP

La primera vez que se midieron por el título fue en la temporada 2013-2014. En esa oportunidad, los Navegantes impusieron su experiencia y se llevaron la serie con autoridad 4-1, apoyados en un sólido pitcheo y una ofensiva oportuna que no dio margen a la reacción oriental.

Un año después llegó la revancha de manera dramática. En la final 2014-2015, Caribes de Anzoátegui mostró una versión más madura y dominante. Con una actuación colectiva impecable, la tribu oriental se quedó con el campeonato al vencer 4-1.

Por si fuera poco, la rivalidad alcanzó su punto más alto en la temporada 2021-2022. Aquella final fue una de las más emocionantes de los últimos años, extendiéndose hasta siete juegos. Magallanes terminó imponiéndose 4-3 en una serie cargada de tensión, batazos clave y decisiones que se definieron por detalles mínimos, respectivamente.

En total, Magallanes y Caribes se han enfrentado tres veces en finales de la LVBP, con balance favorable para los eléctricos, que han ganado dos campeonatos frente a uno de los orientales. Más allá de los números, cada cruce ha dejado historias, héroes inesperados y capítulos que enriquecen la tradición del béisbol venezolano. Si logra concretarse otra final entre ambos en esta edición 2025/2026, no cabe duda de que será un espectáculo de principio a fin.