Magallanes le repite la dosis a Cardenales y pone un pie en la final

Los Navegantes del Magallanes repitieron la historia contra los Cardenales de Lara y está vez, en el duelo más importante del Round Robin, para "poner un pie" en la instancia decisiva de la temporada 2025-2026.

Los dirigidos por Yadier Molina lograron remontar en esta ocasión una desventaja de 5-0 y terminaron imponiéndose 8 carreras por 5, luego de 11 entradas disputadas en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Las primeras nueve entradas:

Los locales madrugaron al Pitcher del Año, Ricardo Sánchez, y tomaron una importante ventaja con dos carreras anotadas en el primer episodio, aunado a tres más en el segundo.

Sin embargo, los "Turcos" fueron descontando de a poco, iniciando con un cuadrangular de dos carreras de Leandro Cedeño en el cuarto tramo y en el sexto se pusieron por la mínima (5-4), con otras dos remolcadas de Leandro, esta vez con un imparable.

Aunque amenazaron en los siguientes episodios, los "Filibusteros" llegaron al último inning con la misma desventaja y con corredor en segunda, Wilfredo Tovar conectó el inatrapable que igualó las acciones y forzó las entradas extras.

Magallanes mató la partida con un back to back:

Luego de un décimo capítulo sin movimiento, los bates de Magallanes llegaron decididos al episodio número 11 y Renato Núñez acabó con la paridad con un inmenso batazo que se desapareció cerca del poste del jardín izquierdo.

Por si fuera poco, inmediatamente Tucupita Marcano hizo swing a una recta por el medio del plato y también se fue para la calle, para poner a la nave con una ventaja de 8-5, la cual pudo conservar sin problema el grandeliga José Suárez en la parte baja, para sellar este crucial lauro de los "Eléctricos".

Magallanes aseguró un juego extra:

Con esta victoria, los turcos no solamente barrieron a los "Pájaros Rojos" en la serie particular del Round Robin (4-0), sino que también aseguraron, como mínimo, un juego extra. Esto se daría en caso de que pierdan en la jornada de mañana ante Bravos y Cardenales le gané a Águilas del Zulia.

Esto motivado a que Magallanes quedó con récord de 9-6 y los larenses tienen foja de 8-7, tras el intenso choque de hoy.