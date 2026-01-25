LVBP

Magallanes se adelanta en extrainnings con un "back to back"

Renato Núñez y Tucupita Marcano se vistieron de héroes 

Por

Neyken Vegas
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 10:05 pm
FOTO: ELIO MIRANDA/ PRENSA MAGALLANES
Si algo ha demostrado Magallanes durante toda esta temporada es temple y gallardía, para venir de atrás. Justamente, ese aura de remontada lo están aplicando nuevamente en su duelo de vida o muerte esta noche contra Cardenales de Lara en entradas extras.

Los turcos perdían 5-0 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez y fueron descontando, hasta empatar la pizarra 5-5 en el último inning, forzando el extrainnings, instancia en la que llegó nuevamente el poder de los "Eléctricos".

Luego de un tramo número 10 sin carreras, con el choque 5-5 en la alta del undécimo episodio, Luis Sardiñas se embasó y posteriormente, vino Renato Núñez, quien castigó un lanzamiento afuera de Listher Sosa, para poner arriba a su equipo de manera dramática con un bambinazos cerca del poste del jardín izquierdo.

Por si fuera poco, Tucupita Marcano no esperó absolutamente nada y también se voló la barda ante Sosa, está vez por el jardín derecho, para estremecer el Antonio Herrera Gutiérrez y ampliar la ventaja parcial de su novena a 8 carreras por 5, a falta de tres outs para la crucial victoria.

 

