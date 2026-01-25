Guillermo Dávila responde a su hija por las acusaciones de abuso y maltrato

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila respondió a las recientes declaraciones de su hija Marielena, fruto del amor que vivió hace años con Chiquinquirá Delgado. El intérprete de “Solo pienso en ti”, escribió una carta, aclarando varios puntos.

Declaraciones de Marielena

Todo comenzó el viernes 23 de enero, cuando la joven compartió con People en Español, una carta hablando de la ausencia de su progenitor por muchos años.

La creadora de contenido de belleza, destacó que por años intentó acercamientos con su padre, quien según jamás la buscó o trató de arreglar la situación que vivieron. Además, desmintió que el problema fue por el hijo no reconocido que Guillermo había tenido en Perú.

“La presencia física, un momento o una foto, no significada nada si detrás de eso existe abuso emocional, malos tratos, rechazo y manipulación. Jamás sería capaz de alejarme por la existencia de otros hijos. A mí se me negó la verdad de otros hijos durante muchos años”, escribió.

La respuesta del cantante

Tras las declaraciones que tomaron los medios de comunicación y redes sociales, el protagonista de la novela “Ligia Elena”, salió en su defensa, también a través de una carta.

Guillermo comentó que le impactó leer las palabras de su hija y de enterarse de los supuestos daños a través de los medios de comunicación. Además, indicó que también por años intentó buscar un acercamiento que según nunca fueron bien recibidos.

“Opté por dejar de insistir y respetar ese espacio. Mi silencio no fue indiferencia, sino respeto. Existieron vías, solo deseo enviar el mensaje de no guardar rencor, y de que no olvido los momentos buenos, mantengo la disposición de conversar cuando llegue el momento”, escribió.

Guillermo habla de Chiqui

El artista de 70 años admitió que Chiquinquirá Delgado, jamás le ha hablado mal a Marielena de él, pero, no entiende de dónde ha salido tanto rechazo y distanciamiento.

“No entiendo las razones que llevaron a mi hija a cortar toda comunicación conmigo. Aun así, sigo abierto al diálogo cuando ella así lo decida”, indicó.