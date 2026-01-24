Hija de Chiqui Delgado expone malos tratos de su padre Guillermo Dávila

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios meses desde que el cantante y actor venezolano Guillermo Dávila, habló de la molestia que presenta su hija Marielena, fruto de su amor con Chiquinquirá Delgado. Ahora es la joven quien ha roto el silencio por la situación, dejando muy clara su postura.

En su momento el intérprete de “Solo pienso en ti”, había revelado que la molesta de Marielena es tras haberse hecho pública la existencia de un hijo que él tiene en Perú, el cual había desconocido por varios años.

Nuevas declaraciones

A través de una carta exclusiva con People en Español, la hija mayor de la conductora Chiqui Delgado, fue muy clara en decir que se había mantenido en silencio por muchos años, de la relación lejana con su progenitor.

“Mi sueño fue tener una relación paterna sana. No tenerla ha sido el camino más duro que me ha tocado caminar. La presencia física, un momento o una foto, no significada nada si detrás de eso existe abuso emocional, malos tratos, rechazo y manipulación”, escribió.

En este sentido, la joven que está próxima a contraer nupcias, aseveró que pasó años rogando, tratando de conversar en persona o llamada con su padre, quien según nunca atendió.

Ante la actitud del cantante, la creadora de contenido de belleza, indicó que prefirió tomar distancia para sanar y florecer.

Desmintiendo a Guillermo

Marielena, escribió que esa historia de haberse alejado de Guillermo por tener un hijo en Perú, llamado Vasco Madueño, es totalmente falsa.

“Jamás sería capaz de alejarme por la existencia de otros hijos. A mí se me negó la verdad de otros hijos durante muchos años. Todos cometemos errores, pero existen personas que prefieren perderte, que reconocer el daño que te han hecho”, destacó.

Asegura ya no necesitar ese amor que considera que jamás llegó, por lo que ya no le duele la ausencia de la figura paterna.

Palabras para Chiqui

En las últimas partes del texto, agradeció el amor de su madre, la protección y por guiarla en el doloroso camino.

“Yo quería dar mi parte de la historia. Con mi mamá siempre voy a estar agradecida, espero que mi historia pueda inspirar a otras que están pasando lo mismo, que existe una luz al final del túnel. Después de sufrir durante décadas ahora merezco ser feliz”, comentó.