Chiquinquirá Delgado llega sin ropa interior a los Latin Grammy 2025

Chiquinquirá Delgado es otra venezolana que se encuentra presente en la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, que se realizan en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Pura sensualidad de Chiqui

Como siempre la zuliana opta por un ajustado vestido en el color verde esmeralda, enmarcando a la perfección su busto y pequeña cintura.

El vestido tiene una pronunciada apertura que muestra a la perfección las caderas de la exreina de belleza, quien estará como presentadora de la transmisión especial.

Para darle más protagonismo al look, Delgado optó por llevar pequeños accesorios también en verde, una larga cola de tul y el cabello muy old hollywod.

Un traje que demuestran que la criolla sabe como llevarse todas las miradas en las celebraciones musicales que participa con la planta Univisión.