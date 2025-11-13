Eddy Herrera cuenta en los Latin Grammy 2025 cómo Raphael lo ha inspirado

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 13 de noviembre, se celebra en Las Vegas una nueva edición de los Latin Grammy, con un desfile de increíbles estrellas en el MGM Grand Garden Arena. Entre las figuras emblemáticas, se encuentra el merenguero Eddy Herrera, quien llegó para disfrutar de esta mágica entrega.

En su paso por las actividades previas a la premiación, el artista fue abordado para que diera su opinión sobre el español Raphael, quien fue galardonado como "Persona del año" y, el dominicano no tardó en tirarle flores a su colega.

Eddy Herrera encantado con Raphael

El intérprete de "Pégame tu vicio" resaltó cómo Raphael ha influido en su carrera: "Su tenacidad, su entrega, dedicación y, una de las cosas más importantes, la constancia".

"Tú puedes durar 20 años como artista, te retiras 5 años, él no. Él descansaba varios meses de cada año, después de giras grandes, lanzaba un álbum y eso yo lo tomé de él y para mí ha sido un honor", agregó el artista.

Raphael: Persona del Año de los Latin Grammy 2025

El español de 82 años fue reconocido como "Persona del Año" gracias a su impecable trayectoria de más de seis décadas, la cual ha logrado un impacto a nivel internacional y como figura clave de la música en español.

La Academia subraya que su estilo, su capacidad de reinventarse y su trascendencia "más allá de fronteras y de idiomas" lo hace merecedor de tal homenaje.